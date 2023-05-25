В Харьковской области жительница подорвалась на автомобиле на противотанковой мине Вооруженных сил Украины (ВСУ), она получила тяжелые ранения. Об этом сообщил в четверг, 25 мая, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кисловка женщина, управляя автомобилем, возле украинского блокпоста по указанию военнослужащего съехала на обочину грунтовой дороги для пропуска военной колонны вооруженных формирований Украины», — сказал он ТАСС.

По словам Марочко, машина наехала на противотанковую мину и подорвалась. Проезжающие мимо граждане доставили женщину в ближайшую больницу. Врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Ранее, 22 мая, в силовых службах Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что пленный боевик украинского полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) сознался в расстреле автомобиля мирных жителей с надписью «Дети» в Мариуполе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.