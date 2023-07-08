Пляжи аргентинского города Пуэрто-Мадрин захватили сотни фламинго

Сотни фламинго обосновались на пляжах аргентинского города Пуэрто-Мадрин. Красочная картина привлекает внимание туристов и местных жителей. Встретить этих птиц в регионе с прохладным прибрежным климатом — редкость, передает телеканал «Известия». По версии биологов, фламинго переселяются на новые территории из-за того, что уровень воды в водоемах страны становится мельче.

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