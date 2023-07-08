КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт вратаря Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны 2023/2024 и 2024/2025. Об этом она сообщила 8 июля на своем сайте.

«На основании полученной от Национальной хоккейной лиги (НХЛ) информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон 2023/2024 в том смысле, который̆ закладывался в меморандуме о взаимопонимании», — говорится в сообщении.

Исходя из этого, а также с учетом желания самого Федотова выступать за ЦСКА, КХЛ признала легитимным его контракт с клубом.

Вокруг карьеры Федотова существовала неопределенность, так как ранее у него действовало однолетнее соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» на сезон 2022/2023, однако в это время вратарь проходил службу в армии, в связи с чем контракт был поставлен на паузу и мог продолжить действие на следующий год.

4 июля 2022 года стало известно об отправке Федотова в Северодвинск Архангельской области для прохождения военной службы.

До этого, 2 июля, сообщалось, что серебряный призер Олимпийских игр может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.

Вратарь был задержан сотрудниками военкомата 1 июля в Санкт-Петербурге. Оперативники уголовного розыска ждали появления Федотова в разных районах города по просьбе военной прокуратуры. В тот же день спортсмен был госпитализирован с подозрением на гастрит на фоне нервного срыва.