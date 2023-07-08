Реклама
Прямой эфир
Мир
В посольстве РФ призвали США не политизировать работу ОЗХО
Общество
Метеоролог рассказал о похолодании в Москве с 10 июля
Армия
Авиация ВС РФ нанесла удары по позициям ВСУ на купянском направлении
Мир
Почти 200 тыс. человек в Японии предписано эвакуироваться из-за ливней
Общество
Мишустин одобрил получение ФСБ доступа к базам данных заказов такси
Общество
Подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву доставили в СК
Общество
Синоптики предупредили о грозе в отдельных районах Москвы 8 июля
Общество
Около 300 автомобилей находятся в очереди на Крымский мост со стороны Кубани
Мир
Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке
Происшествия
ВСУ ночью обстреляли Донецк и Светлодарск снарядами натовского калибра
Мир
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил об отставке
Армия
Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО
Сюжет:

В Греции признали расплату экономики страны за санкции против России

0
Фото: Global Look Press/Achilleas Chiras
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкции против России оказывают влияние на греческую экономику. Об этом заявил управляющий Банка Греции Яннис Стурнарас в ходе встречи с журналистами в Ассоциации иностранной прессы в Афинах, сообщает 8 июля ТАСС.

Отвечая на вопрос, в какой степени экономика Греции теряет от применения санкций Евросоюза (ЕС) против России по показателям темпов экономического роста, сокращения торговли, потери туристов из РФ, финансист подчеркнул, что «это имеет свою стоимость».

«Но для нас принцип международных границ более важен, чем эта стоимость. Приходится сожалеть, но уважение международных границ превосходит любые расходы», — продолжил Стурнарас.

Говоря о том, делал ли ЦБ Греции конкретные расчеты по потерям экономики страны, специалист подчеркнул, что «это не так уж важно».

«Ради «наказания» России Евросоюз готов поставить на кон многое»
И.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов — о последствиях 11-го пакета санкций, будущем замороженных активов РФ и военной помощи Украине

Ранее, 7 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны пытаются создавать сложности для России, но у них ничего не получается и не получится. Россия справится с возможными сложностями, подчеркнул глава государства и предложил обсудить меры для их преодоления.

Кроме того, политики и экономисты западных стран неоднократно заявляли о вреде введенных антироссийских санкций самим странам, объявившим об ограничениях. Так, 5 июля член парламента Франции Ги Брику в своем обращении к правительству страны предупредил о последствиях торговых санкций, которые наносят ущерб экономической и экспортной деятельности некоторых французских компаний.

Евросоюз ввел в действие уже 11-й пакет антироссийских санкций. Всего новые рестрикции коснулись более чем 71 физического лица 33 структур. Среди них в том числе военные корреспонденты, высокопоставленные чиновники, предприниматели и IT-корпорации.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в тот же день заявил «Известиям», что, вводя новые санкции, Евросоюз показывает, что предыдущие меры не приносят результата. Он подчеркнул, что эти санкции вредят больше Европе, чем России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023