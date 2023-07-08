В Греции признали расплату экономики страны за санкции против России

Санкции против России оказывают влияние на греческую экономику. Об этом заявил управляющий Банка Греции Яннис Стурнарас в ходе встречи с журналистами в Ассоциации иностранной прессы в Афинах, сообщает 8 июля ТАСС.

Отвечая на вопрос, в какой степени экономика Греции теряет от применения санкций Евросоюза (ЕС) против России по показателям темпов экономического роста, сокращения торговли, потери туристов из РФ, финансист подчеркнул, что «это имеет свою стоимость».

«Но для нас принцип международных границ более важен, чем эта стоимость. Приходится сожалеть, но уважение международных границ превосходит любые расходы», — продолжил Стурнарас.

Говоря о том, делал ли ЦБ Греции конкретные расчеты по потерям экономики страны, специалист подчеркнул, что «это не так уж важно».

Ранее, 7 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны пытаются создавать сложности для России, но у них ничего не получается и не получится. Россия справится с возможными сложностями, подчеркнул глава государства и предложил обсудить меры для их преодоления.

Кроме того, политики и экономисты западных стран неоднократно заявляли о вреде введенных антироссийских санкций самим странам, объявившим об ограничениях. Так, 5 июля член парламента Франции Ги Брику в своем обращении к правительству страны предупредил о последствиях торговых санкций, которые наносят ущерб экономической и экспортной деятельности некоторых французских компаний.

Евросоюз ввел в действие уже 11-й пакет антироссийских санкций. Всего новые рестрикции коснулись более чем 71 физического лица 33 структур. Среди них в том числе военные корреспонденты, высокопоставленные чиновники, предприниматели и IT-корпорации.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в тот же день заявил «Известиям», что, вводя новые санкции, Евросоюз показывает, что предыдущие меры не приносят результата. Он подчеркнул, что эти санкции вредят больше Европе, чем России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.