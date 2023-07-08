Сын убитой в Мариуполе украинским пограничником пары умер от голода

Ребенок расстрелянной в Мариуполе украинским пограничником супружеской пары умер от голода, оставшись один в квартире и будучи больным ДЦП. Об этом 8 июля свидетельствуют дополнительные документы расследования по факту убийства мужчины и женщины в марте 2022 года.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по факту совершения преступления пограничником Государственной пограничной службы Украины в марте 2022 года получены дополнительные данные, свидетельствующие о гибели ребенка», — рассказал «РИА Новости» сотрудник российских силовых структур.

Согласно показаниям бабушки ребенка, зафиксированным в протоколе допроса, последний раз свою дочь и ее мужа она видела во время их приезда в гости к ней в гости в январе 2022 года. После начала боевых действий связь с ее дочерью прервалась.

«Примерно в конце апреля 2022 года моя соседка, учившаяся в одном классе с моей дочерью, сообщила мне, что в сети «Интернет» на сайте города Мариуполь она увидела информацию о гибели медицинских работников», — приводятся слова женщины из протокола.

На следующий день она прибыла в Мариуполь к месту захоронения своей дочери и ее мужа, находившемуся на обочине проезжей части в виде холмика, из которого торчала табличка с надписью «Тут похоронены врачи».

«Поскольку у меня имелись ключи от их квартиры, в этот же день я туда поехала и обнаружила труп внука», — сказала бабушка умершего ребенка.

Она пришла к выводу о том, что ребенок умер голодной смертью, так как в квартире валялись сырые овощи со следами зубов. Также бабушка сообщила о болезни ДЦП у своего внука .

Ранее, 2 июня, СК РФ предъявил обвинение украинскому пограничнику Сергею Ростовскому, причастному к убийству мирных жителей в Мариуполе. Обвинение было предъявлено по ч. 1 ст. 356, п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство»).

Ростовский признал вину и сообщил об обстоятельствах совершенного им преступления.

6 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила, что командира роты морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука будут судить за приказы о расстреле 37 жителей Мариуполя. Уточняется, что Свинарчук отдавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей в Мариуполе с 28 февраля по 9 апреля 2022 года.

3 июля Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) назначил 14 лет колонии строгого режима боевику 54-й механизированной бригады ВСУ Александру Пинковскому, который кинул гранату в жилой дом в Лисичанске в июне 2022 года. Пинковского признали виновным в покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.

До этого, 16 мая, в ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы украинского военного Андрея Бардаша. Он причастен к преступлениям против мирного населения. По данным следствия, 6 марта 2022 года мужчина бросил наступательную гранату РГД-5 в окно дома в городе Попасная, чтобы в нем не смогли больше проживать мирные граждане.