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СК предъявил обвинение расстрелявшему мирных граждан украинскому пограничнику

СК РФ предъявил обвинение украинскому пограничнику, причастному к убийству мирных граждан в Мариуполе
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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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Следственный комитет РФ предъявил обвинение украинскому пограничнику, причастному к убийству мирных жителей в Мариуполе. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщила пресс–служба СК.

«Следственный комитет России предъявил обвинение военнослужащему государственной пограничной службы Украины Сергею Ростовскому. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356, п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство»)», — говорится в сообщении.

Доказательствами вины Ростовского, по заключению СК, стали показания других украинских военнослужащих, присутствовавших в момент убийства на месте происшествия, а также показания очевидцев из числа местных жителей. Кроме того, Ростовский признал вину и сообщил об обстоятельствах совершенного им преступления.

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Данное убийство является одним из множества преступлений Киева против мирных граждан. Также украинская армия ежедневно подвергает обстрелам жителей Донецкой и Луганской народных республик. Так, 1 июня, украинские войска выпустили по Горловке 30 ракет, а накануне, 31 мая, по Горловке и Дзержинску за полчаса было выпущено больше 20 ракет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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