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Суд ЛНР приговорил к 14 годам кинувшего гранату в жилой дом боевику ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) в понедельник, 3 июля, назначил 14 лет колонии строгого режима боевику 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Пинковскому, который кинул гранату в жилой дом в Лисичанске. Об этом сообщила Главная военная прокуратура РФ.

«28 июня 2022 года, оставляя в составе подразделения боевые позиции в Лисичанске, Пинковский с целью устрашения мирного населения и последующего ложного обвинения российских военнослужащих в преступлениях против гражданского населения привел наступательную гранату в боевое состояние и забросил ее во двор одного из частных домовладений», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В результате содеянного в доме были повреждены стены и окна, 66-летняя хозяйка получила минно-взрывные травмы, ее госпитализировали.

Пинковского признали виновным в покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 21 июня сообщил, что суды ЛНР и Донецкой Народной Республики приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненному, свыше 30 украинских боевиков за преступления в отношении мирного населения. Он уточнил, что после освобождения Мариуполя и других населенных пунктов многие украинские боевики сдались в плен. В результате проверок в суды было направлено 90 уголовных дел.

16 мая в ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы украинского военного Андрея Бардаша. Он причастен к преступлениям против мирного населения. По данным следствия, 6 марта 2022 года мужчина бросил наступательную гранату РГД-5 в окно дома в городе Попасная, чтобы в нем не смогли больше проживать мирные граждане.

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