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Украинского боевика будут судить за приказы о расстреле 37 жителей Мариуполя

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Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
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Командира роты морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Свинарчука будут судить за приказы о расстреле 37 жителей Мариуполя. Об этом в четверг, 6 июля, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александра Свинарчука», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Мужчина обвиняется по статьям об убийстве мирных жителей, покушении на убийство и применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Уточняется, что Свинарчук отдавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей в Мариуполе с 28 февраля по 9 апреля 2022 года. Его подчиненные Виталий Антонов, Денис Рашпля и Иван Таран, применяя автоматы Калашникова, убили 21 мирного жителя и совершили покушение на убийство 16 людей, которые смогли выжить, укрывшись в безопасном месте.

Уголовное дело против Свинарчука направили в Верховный суд ДНР. Дела в отношении его подчиненных были направлены на рассмотрение ранее.

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3 июля Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) назначил 14 лет колонии строгого режима боевику 54-й механизированной бригады ВСУ Александру Пинковскому, который кинул гранату в жилой дом в Лисичанске в июне 2022 года. Пинковского признали виновным в покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.

До этого, 16 мая, в ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы украинского военного Андрея Бардаша. Он причастен к преступлениям против мирного населения. По данным следствия, 6 марта 2022 года мужчина бросил наступательную гранату РГД-5 в окно дома в городе Попасная, чтобы в нем не смогли больше проживать мирные граждане.

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