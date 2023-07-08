Политолог объяснил стремление НАТО накачивать Украину оружием

Западные государства намерены любой ценой добиваться капитуляции РФ. Такое мнение 8 июля высказал в разговоре с «Известиями» политолог Дмитрий Солонников.

По его словам, НАТО не рассматривает даже приостановку конфликта, не говоря уже о победе России.

Эксперт отметил, что на пути к своим целям Североатлантический альянс готов снабжать Киев даже запрещенными и крайне опасными образцами военных изделий — будь то снаряды с обедненным ураном или кассетные боеприпасы.

«Они будут демонстрировать всё более страшное оружие, которое они готовы передавать Украине», — заключил Солонников.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил, что Украина получит кассетные боеприпасы в качестве военной помощи. По его словам, Киев предоставил письменные гарантии того, что оружие будет применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения. Кроме того, украинская сторона взяла на себя обязательство в будущем провести разминирование территорий.

До этого, 13 июня, стало известно, что Белый дом может согласиться предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

О подобном решении ранее объявила Великобритания. Так, о поставке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном, 25 апреля сообщил замминистра обороны Джеймс Хиппи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.