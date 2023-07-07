Бербок высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ не планирует отправлять на Украину кассетные боеприпасы по примеру США, передает Reuters.

«Я следила за сообщениями СМИ. К нам, как к государству-участнику, применяется соглашение Осло», — подчеркнула политик.

«Газета.Ru» пояснила, что Берлин — участник Конвенции по кассетным боеприпасам, которой запрещено их использование, накопление запасов, производство и передача другим государствам. Соглашение было подписано в норвежской столице в 2008 году.

7 июля посол России в Белоруссии Борис Грызлов сказал, что намерение Штатов поставить Украине кассетные боеприпасы выглядит как жест отчаяния на фоне провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, если итоговое решение США по боеприпасам будет положительным, это еще раз докажет, что ни Вашингтон, ни его союзники по НАТО ради достижения своей призрачной цели по нанесению стратегического поражения России не считаются буквально ни с чем.

Военный политолог Александр Перенджиев сообщил в беседе с «Известиями», что США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных кассетных боеприпасов, так как иные виды вооружений против армии РФ не работают. Эксперт добавил, что они являются оружием против мирных граждан, это бомбы с последствиями, от которые трудно спрятаться в укрытии, в этой связи они запрещены.

6 июля официальный представитель минобороны Штатов Патрик Райдер сказал, что Пентагон продолжает рассматривать вопрос о передаче Украине кассетных боеприпасов. Также в Белом доме подтвердили, что США «активно рассматривают» вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.