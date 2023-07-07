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Генсек НАТО отметил отсутствие позиции блока по поставкам Киеву кассетных боеприпасов
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Генсек НАТО отметил отсутствие позиции блока по поставкам Киеву кассетных боеприпасов

Генсек НАТО: у НАТО нет позиции по кассетным боеприпасам, решения принимают страны альянса
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Фото: Global Look Press/Zheng Huansong
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У НАТО нет единой позиции по отправке кассетных боеприпасов на Украину, решение примет отдельно для себя каждая страна — член альянса. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг 7 июля на пресс-конференции в Брюсселе.

«НАТО как альянс не имеет позиции по конвенции по кассетным боеприпасам, потому что ряд наших членов подписал конвенцию, ряд других не подписал конвенцию», — отметил Столтенберг.

Однако артиллерийские боеприпасы, ранее уже поставленные Киеву, будут отправляться в увеличенном объеме. По словам генсека альянса, это координируется должным образом: союзники Украины отправляют всё больше «боеприпасов и запчастей для различных артиллерийских систем, бронетехники, танков и систем ПВО».

Вместе с тем Столтенберг добавил, что НАТО приготовило дополнительный пакет помощи Украине на €500 млн, включающий горючее и медикаменты. Основной и многолетний пакет поддержки будет обсужден на саммите в Вильнюсе 11–12 июля.

«На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к альянсу. Будет принят пакет из трех элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО. Мы согласуем многолетний план помощи, чтобы гарантировать полное соответствие ВС Украины с НАТО. Мы также обновим политические связи, появится Совет НАТО – Украина, а также наши лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО», — добавил генсек оборонного блока.

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Ранее в этот день официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в случае, если США отправят Украине кассетные боеприпасы, они должны быть надежными и эффективными. По его словам, для формирования очередного пакета помощи будут тщательно отобраны устройства с низким коэффициентом неразорвавшихся во время последних испытаний элементов.

Тогда же агентство Reuters заявило, что администрация США объявит 7 июля о новой поставке для Украины, которая будет включать кассетные боеприпасы. Также в рамках пакета стоимостью более $500 млн Украина получит припасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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