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В Пентагоне назвали критерии отбора кассетных боеприпасов для Украины

Пентагон: США при отправке кассетных боеприпасов Киеву сфокусируются на более эффективных
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Если США примет решение отправить на Украину кассетные боеприпасы, главными критериями станут надежность и эффективность. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, для формирования очередного пакета помощи будут тщательно отобраны устройства с низким коэффициентом неразорвавшихся элементов во время последних испытаний.

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Ранее в этот день Патрик Райдер уже упоминал, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву кассетные боеприпасы.

Тогда же агентство Reuters заявило, что администрация США объявит 7 июля о новой поставке для Украины, которая будет включать кассетные боеприпасы. Также в рамках пакета стоимостью более $500 млн, Украина получит припасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker.

В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что такое решение станет очередным шагом к эскалации.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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