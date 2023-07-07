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Во Франции предложили восстановить призыв в армию для воспитания патриотизма

Депутат Танги: во Франции стоит восстановить призыв в армию для патриотизма молодежи
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Фото: Global Look Press/dpa/Peter Kneffel
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Во Франции следует восстановить призыв на военную службу для правильного воспитания молодого поколения. С таким предложением 7 июля выступил депутат парламента от оппозиционной партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги.

«Если кто-то не справляется с воспитанием своих «трудных» детей, то нужны структуры, которые позволят вернуть этих молодых людей на правильный путь, как это было во времена призыва на военную службу. Теоретически мы могли бы восстановить призыв», — заявил Танги телеканалу BFMTV.

Вместе с тем депутат признал, что после отмены обязательной службы в армии система призыва в стране была упразднена и ее будет непросто восстановить.

«Нужно, чтобы каждый смог почувствовать себя французом, а тем, кто не хочет этого делать, нет места на нашей территории», — добавил Танги.

Закон об отмене призыва на военную службу был принят во Франции в 1997 году президентом Жаком Шираком. После до 2003 года в стране действовал переходный период, когда достигшие призывного возраста молодые люди могли поступать на срочную службу.

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Во Франции не утихают беспорядки молодежи, которые начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Всего в ходе подавления беспорядков задержано уже более 3,6 тыс. человек, треть из которых — несовершеннолетние. Ущерб от погромов оценен в более чем €1 млрд.

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