Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ

Прокуратура Подмосковья начала проверку американской компании Mars, производящей продукты питания и корма для животных, на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 июля сообщили в ведомстве.

«Прокуратура Подмосковья проводит проверку о противоправной деятельности ООО «Марс», в частности, компанию проверяют на оказание финансовой поддержки ВСУ, а также на достоверность полученных доходов», — цитирует представителя прокуратуры ТАСС.

Кроме того, будет установлено, соответствуют ли доходы компании уплаченным ею в казну РФ налоговым отчислениям.

Ранее, 9 июня, проверить финансовую деятельность компании Mars попросил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В его обращении в Генпрокуратуру сказано, что компания Mars, в частности, спонсирует Киев и, возможно, украинских военных, прикрываясь гуманитарными целями.