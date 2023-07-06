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В ЦБ допустили повышение ключевой ставки на фоне растущих проинфляционных рисков

Набиуллина: ЦБ допускает повышение ключевой ставки, но его масштаб и частоту нужно анализировать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Председатель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на фоне растущих проинфляционных рисков. Об этом она заявила в четверг, 6 июля.

«Действительно, проинфляционные риски с прошлого заседания чуть выросли, это связано и с динамикой курса», — сказала она на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.

Она подчеркнула, что Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Специалисты ЦБ проанализируют влияние не только этого, но и всех остальных факторов, чтобы принять окончательное решение.

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Ранее, 6 июля, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ближе к осени стоит ждать укрепления российской нацвалюты.

В этот же день председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России 6 июля заявил журналистам, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и также верит в его укрепление.

Накануне опрошенные «Известиями» участники рынка предположили, что ЦБ может увеличить ключевую ставку на заседании 21 июля из-за падения рубля с 7,5 до 8,5% годовых.

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