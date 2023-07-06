Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия и Китай договорились укреплять взаимодействие в борьбе с ЧС
Общество
Сальдо заявил об отсутствии существования Каховского водохранилища из-за ЧП на ГЭС
Общество
Член банды Басаева получил 13,5 года колонии за нападение на военных в 2000 году
Происшествия
ВСУ нанесли удар «Градами» по Петровскому району Донецка
Туризм
Первые безвизовые тургруппы между РФ и КНР запустят в конце июля
Мир
Глава МИД Венгрии заявил об ультиматуме Киеву по поставками вооружения
Происшествия
В Кировской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
Общество
Больные менингитом сотрудники OZON находятся в удовлетворительном состоянии
Общество
Следователи начали проверку после гибели двух работников Ozon на Урале
Мир
Канцелярия Эрдогана подтвердила встречу турецкого лидера с Зеленским
Мир
СБУ вновь заподозрила блогера Шария в госизмене
Мир
Небензя назвал поставку США кассетных боеприпасов Украине очередным шагом к эскалации

В Ростовской области в реке нашли холероподобные бактерии

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области в реке Темерник были найдены холероподобные бактерии, способные вызывать острые кишечные инфекции. Об этом в четверг, 6 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Введено ограничение на купание и ловлю рыбы в реке Темерник, а также в Ростовском море и Северном водохранилище, пока специалисты продолжат профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Мониторинг микробного загрязнения водоемов и рек был усилен из-за жаркой погоды и обильных осадков. В региональном Роспотребнадзоре посоветовали жителям Ростовской области соблюдать правила личной гигиены, купаться только в разрешенных местах и употреблять гарантированно безопасную воду и напитки.

Чистая случайность: как россиянам защититься от холеры
Роспотребнадзор рекомендовал усилить профилактику опасной болезни

Ранее в этот день в Туве выявили пятого заболевшего сибирской язвой. Уточняется, что состояние пострадавших стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В очаге против сибирской язвы вакцинировано более 150 человек.

Накануне министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай заявил, что у четверых из шести госпитализированных подтвержден диагноз «сибирская язва», других обследуют. Впоследствии, как стало известно 6 июля, у одного из них диагноз не подтвердился.

В тот же день в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, так как данное заболевание не передается от человека к человеку.

30 июня стало известно о выявлении сибирской язвы у жителя Тувы. Предварительно было установлено, что мужчина обратился с жалобами на ухудшение состояния здоровья 29 июня, после того как на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая 23 июня производился убой лошадей для сдачи мяса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023