В Ростовской области в реке нашли холероподобные бактерии

В Ростовской области в реке Темерник были найдены холероподобные бактерии, способные вызывать острые кишечные инфекции. Об этом в четверг, 6 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Введено ограничение на купание и ловлю рыбы в реке Темерник, а также в Ростовском море и Северном водохранилище, пока специалисты продолжат профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Мониторинг микробного загрязнения водоемов и рек был усилен из-за жаркой погоды и обильных осадков. В региональном Роспотребнадзоре посоветовали жителям Ростовской области соблюдать правила личной гигиены, купаться только в разрешенных местах и употреблять гарантированно безопасную воду и напитки.

Ранее в этот день в Туве выявили пятого заболевшего сибирской язвой. Уточняется, что состояние пострадавших стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В очаге против сибирской язвы вакцинировано более 150 человек.

Накануне министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай заявил, что у четверых из шести госпитализированных подтвержден диагноз «сибирская язва», других обследуют. Впоследствии, как стало известно 6 июля, у одного из них диагноз не подтвердился.

В тот же день в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, так как данное заболевание не передается от человека к человеку.

30 июня стало известно о выявлении сибирской язвы у жителя Тувы. Предварительно было установлено, что мужчина обратился с жалобами на ухудшение состояния здоровья 29 июня, после того как на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая 23 июня производился убой лошадей для сдачи мяса.