Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар «Градами» по Петровскому району Донецка. Об этом 6 июля сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Снаряды попали в жилой дом, горит автомобиль.

Число пострадавших уточняется.

5 июля сообщалось, что украинские боевики за ночь выпустили 12 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка. В результате чего пострадали восемь человек. Кроме того, были зафиксированы повреждения четырех жилых домов и пяти объектов гражданской инфраструктуры.

Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при атаке ВСУ восемь человек получили ранения в Донецке, Макеевке и Александровке, в том числе девочка 2017 года рождения. Кроме того, в результате удара по Петровскому району Донецка погибли два человека.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.