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ВСУ за ночь выпустили 12 снарядов калибра 155 мм по Донецку

Украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов калибра 155 мм по Донецку, сообщили в ДНР
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО, по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка. Об этом в среду, 5 июля, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 00:20 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район). Выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Следующие шесть выстрелов снарядами того же калибра были произведены в 5:30 по направлению населенного пункта Желанное Первое — города Донецк (Петровский район), добавили в ведомстве.

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Ранее в этот день мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил об одном погибшем в результате обстрела Макеевки украинскими боевиками. Он отмечал, что после удара по городу зарегистрированы множественные разрушения жилых и административных зданий.

Кроме того, по информации представительства ДНР в СЦКК, не менее 36 человек пострадали в результате атаки на Макеевку со стороны ВСУ.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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