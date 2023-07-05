Стало известно об одном погибшем в результате обстрела Макеевки ВСУ

При обстреле Макеевки Вооруженными силами Украины (ВСУ) погиб один человек. Об этом заявил ТАСС мэр города Владислав Ключаров.

«Пока у нас один погибший мирный житель. Количество раненых уточняем, их развезли по разным больницам», — сказал он.

Ранее в этот день Ключаров сообщил «Известиям», что после удара по городу зарегистрированы множественные разрушения жилых и административных зданий.

Как уточнил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Камышов, в результате прилета были повреждены хирургическое и реанимационное отделения больницы в Макеевке.

Тогда же корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что украинские боевики ударили по Макеевке из реактивных систем залпового огня HIMARS. На записи с места событий можно услышать хлопок и увидеть, как после этого над одним из зданий поднимается облако дыма.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.