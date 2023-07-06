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Восемь человек пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Восемь человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. Об этом сообщает 5 июля представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

В Telegram-канале уточняется, что за прошедшие сутки поступили сведения о восьми мирных жителях, получивших ранения во время обстрелов Петровского и Кировского районов.

Кроме того, были зафиксированы повреждения четырех жилых домов и пяти объектов гражданской инфраструктуры.

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5 июля стало известно, что украинские боевики за ночь выпустили 12 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при атаке ВСУ восемь человек получили ранения в Донецке, Макеевке и Александровке, в том числе девочка 2017 года рождения. Кроме того, в результате удара по Петровскому району Донецка погибли два человека.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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