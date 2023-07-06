Больные менингитом сотрудники OZON находятся в удовлетворительном состоянии

Состояние шести сотрудников OZON, заболевших менингитом, оценивается как удовлетворительное. Об этом 6 июля сообщил минздрав Свердловской области.

«В Сысертскую ЦРБ госпитализировано шесть сотрудников OZON. Без клиники, контактные, положительные результаты лабораторных исследований. Состояние удовлетворительное», — сообщило ведомство в Telegram.

Ранее в этот день региональный минздрав уведомил о смерти двух сотрудников OZON в Екатеринбурге.

Один из работников маркетплейса рассказал «Известиям», что его коллега скончался от менингита. По его словам, смерть наступила очень быстро.

В настоящее время в распределительном центре OZON проводится вакцинация работников. В пресс-службе интернет-магазина сообщили «Известиям» о введении масочного режима. Там рассказали также, что при входе в помещение сотрудникам измеряют температуру, проводятся регулярные медицинские осмотры, при признаках простуды к работе работников не допускают, также поверхности обрабатывают антисептиком.

5 июля стало известно, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди работающих в центре Ozon.

Роспотребнадзор заверил, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.