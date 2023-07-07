Слаб да удал

С начала года российская валюта обесценилась более чем на 30%. В июле рубль пробил отметку 90 за доллар и продолжает торговаться выше этого уровня, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. В то же время не исключены локальные колебания.

Снижение объемов добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в день с июля может привести к повышению цен на нефть до $80 за баррель. Вероятно, это стабилизирует курс рубля до диапазона 85-90 руб./$, но для дальнейшего укрепления понадобится более существенный рост нефтяных котировок.

В июне к росту курса иностранных валют привела попытка мятежа в России и опасения относительно политической стабильности. Официальный курс доллара при этом не превысил 86 рублей, а события забылись относительно быстро внутри страны. Однако зарубежные СМИ, в том числе из недружественных стран, еще некоторое время пестрили заголовками, прямо или косвенно касающимися этой темы.

Тем не менее внимание глобальных рынков теперь сфокусировано на риторике Европейского центробанка (ЕЦБ). В конце июня глава регулятора Кристин Лагард объявила о том, что инфляция в еврозоне перешла в новую фазу, которая может продолжаться некоторое время. Она также отметила, что ЕЦБ в ближайшем будущем вряд ли сможет с полной уверенностью заявить, что пиковые процентные ставки достигнуты. В свете ястребиного тона комментариев чиновников евро продолжает укрепляться. Ожидаемый максимум по курсу евро 104-105 рублей.

В целом последние недели были напряженными из-за принятых решений мировых центральных банков. ЕЦБ предсказуемо повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), в то время как ФРС сохраняет их на прежнем уровне. Банк Англии повысил ключевую сразу на 50 б.п., когда рынки ожидали роста лишь на 25 б.п., а Национальный банк Швейцарии и Банк Норвегии также повысили ставки на 25 б.п., продолжая при этом говорить о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики.

Ястребиная риторика высокопоставленных чиновников мировых ЦБ, в числе которых глава ФРС Джером Пауэлл, оказывает давление на валюты развивающихся экономик, в частности — на рубль. В то же время важно отметить, что в случае российской валюты фактор, связанный с решениями мировых центральных банков относительно денежно-кредитной политики, имеет незначительное влияние.

Более важен уровень добычи энергетических ресурсов и объем их экспорта, который уже давно не публикуются на официальных ресурсах. Кроме того, на нашу валюту оказывает давление ситуация, связанная с возможным завершением цикла восстановления китайской экономики. Это замедляет рост спроса на российские энергоресурсы со стороны КНР — основного импортера российской нефти.

Что касается Китая, за прошедшую неделю курс юаня к рублю вырос на 0,6%. Пара CNY/RUB уже около двух недель торгуется на прежних уровнях, в районе 12–12,5 рубля. Здесь небольшое ослабление российской валюты шло параллельно с ослаблением китайской против доллара США. Еженедельные торговые обороты по паре юань-рубль на Московской бирже с февраля этого года прекратили рост, стабилизировались и составляют около 40 млн контрактов.

Пока юань — всё же не самая популярная иностранная валюта среди населения России, она в основном используется как посредник для нашего бизнеса в периоды санкций и турбулентности. Учитывая замедление темпов роста экономики Поднебесной, ястребиный настрой мировых ЦБ и всё еще слабую поддержку со стороны Народного банка Китая, можно ожидать, что курс будет находиться в коридоре ближе к 12,2 рубля за юань.

Тем временем доля китайской валюты в мировых резервах во II квартале 2023 года остается незначительной — около 5%. Это примерная доля английского фунта или швейцарского франка. Впрочем, КНР постепенно продвигает юань на внешние рынки: почти половина (49,6%) внешних расчетов Китая уже идет в их денежных единицах.

В мае объем внешних платежей КНР в юанях подскочил на 21%, до $260 млрд, поступления в Китай от внешнеэкономической активности выросли также на 21% и составили $262 млрд в эквиваленте. Это означает, что внешнеэкономические операции в юанях превысили объем трансакций в долларах и евро, вместе взятых: платежи в западных валютах составили в мае $246 млрд, поступления — $258 млрд.

Автор — аналитик ФГ «Финам»

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