Патрушев обвинил ЧВК «Вагнер» в попытке втянуть РФ в гражданский конфликт

Руководство ЧВК «Вагнер» пыталось втянуть Россию в гражданский конфликт. Об этом 6 июля заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

«23–24 июня произошли события, когда из-за амбициозных, а по сути предательских действий руководства ЧВК «Вагнер» страна фактически оказалась на грани быть втянутой в гражданский конфликт», — заявил он на совещании по безопасности Южного федерального округа РФ.

По словам Патрушева, Россия выстоит перед любыми угрозами благодаря действиям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, руководителей органов государственной власти, сплоченности и патриотизма народа.

«Единство в отстаивании национальных интересов и суверенитета страны делают наш народ непобедимым. Так было, так будет», — отметил секретарь Совбеза.

Попытка вооруженного мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» произошла вечером 23 июня. Утром 24 июня президент России Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни» на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Ее основателю Евгению Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.

6 июля Лукашенко сообщил, что Пригожина на территории страны нет. Согласно информации президента Белоруссии, бойцы ЧВК находятся в своих лагерях, а сам Пригожин сейчас — в Санкт-Петербурге.

Как рассказал тогда же корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий, при проведенных обысках в доме у Пригожина выяснилось, что он, помимо прочего, хранил у себя приспособления для изменения внешности, а также поддельные загранпаспорта.