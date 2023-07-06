Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ заявил о применении поставляемого Киеву оружия на протестах во Франции
Мир
Лукашенко выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине
Общество
Обвиняемые в покушении на замглавы Херсонской области получили 23 и 24 года колонии
Авто
За пять месяцев в России поймали 214,5 тыс. нетрезвых водителей
Общество
При обысках у Пригожина нашли парики и фальшивые паспорта
Общество
В Туве выявили пятого заболевшего сибирской язвой
Экономика
Набиуллина заявила об отсутствии рисков финстабильности в ослаблении рубля
Мир
Лукашенко сообщил о намерении встретиться с Путиным и обсудить ЧВК «Вагнер»
Общество
В ГИБДД заявили о росте числа ДТП с электросамокатами на 60%
Мир
Президент Португалии выписан из больницы после обморока
Общество
Уголовное дело возбудили после падения кабины аттракциона в Подмосковье
Пресс-релизы
Итоги десятилетнего развития Дальнего Востока подведут на ВЭФ-2023
Сюжет:

Лукашенко сообщил о намерении встретиться с Путиным и обсудить ЧВК «Вагнер»

0
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить ситуацию с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает 6 июля агентство «БелТА».

«В ближайшее время с ним договорились встретиться», — заявил глава государства на встрече с иностранными и белорусскими журналистами во Дворце независимости в Минске.

Лукашенко отметил, что он обсудит проблему вокруг ЧВК с российским лидером, поскольку они оба были вовлечены в этот вопрос. Речь пойдет в том числе о дальнейшем функционировании подразделения.

Кроме того, глава государства заявил, что готов задействовать бойцов «Вагнера» и их полученный опыт в ходе участия в специальной военной операции РФ по защите Донбасса в Белоруссии.

«Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно. Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки», — сообщил он.

«Согласно плану»: чем завершился «поход» ЧВК «Вагнер»
И что ждет бойцов военной компании и ее основателя

Попытка вооруженного мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» произошла 23 июня. Утром 24 июня Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В тот же день белорусский лидер по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни» на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.

6 июля Лукашенко сообщил, что основателя ЧВК «Вагнер» на территории страны нет. Согласно информации президента Белоруссии, бойцы Пригожина находятся в своих лагерях, а сам он сейчас в Санкт-Петербурге.

Как рассказал тогда же корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий, при проведенных обысках в доме у Пригожина выяснилось, что он помимо прочего хранил у себя приспособления для изменения внешности, а также поддельные загранпаспорта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023