Лукашенко сообщил о намерении встретиться с Путиным и обсудить ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить ситуацию с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает 6 июля агентство «БелТА».

«В ближайшее время с ним договорились встретиться», — заявил глава государства на встрече с иностранными и белорусскими журналистами во Дворце независимости в Минске.

Лукашенко отметил, что он обсудит проблему вокруг ЧВК с российским лидером, поскольку они оба были вовлечены в этот вопрос. Речь пойдет в том числе о дальнейшем функционировании подразделения.

Кроме того, глава государства заявил, что готов задействовать бойцов «Вагнера» и их полученный опыт в ходе участия в специальной военной операции РФ по защите Донбасса в Белоруссии.

«Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно. Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки», — сообщил он.

Попытка вооруженного мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» произошла 23 июня. Утром 24 июня Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В тот же день белорусский лидер по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни» на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.

6 июля Лукашенко сообщил, что основателя ЧВК «Вагнер» на территории страны нет. Согласно информации президента Белоруссии, бойцы Пригожина находятся в своих лагерях, а сам он сейчас в Санкт-Петербурге.

Как рассказал тогда же корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий, при проведенных обысках в доме у Пригожина выяснилось, что он помимо прочего хранил у себя приспособления для изменения внешности, а также поддельные загранпаспорта.