Обвиняемые в покушении на замглавы Херсонской области получили 23 и 24 года колонии
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- Обвиняемые в покушении на замглавы Херсонской области получили 23 и 24 года колонии
Южный окружной военный суд 6 июля приговорил граждан Украины Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых в покушении на первого заместителя главы администрации Херсонской области Виталия Булюка, к 23 и 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
Их осудили за незаконные приобретение оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), а также за совершенный террористический акт с умышленным убийством человека (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Покушение на Булюка произошло 12 декабря 2022 года в Скадовске. Был подорван его автомобиль, в результате чего он получил ранения. Водитель машины, в котором находился Булюков, погиб на месте. Министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев отмечал, что сработала мина направленного действия. Булюку оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Диверсанты были задержаны в тот же день.