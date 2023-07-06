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В Уссурийске затопило улицы из-за обильных осадков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Улицы Уссурийска затопило после обильных осадков в Приморье. Кадры с места событий 6 июля показал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

На записи можно увидеть, что проезжая часть на Садовой улице полностью ушла под воду. Аналогичная ситуация складывается на придомовых участках.

Кроме того, из берегов вышла река Борисовка, ограничив тем самым движение между селами Корсаковка и Яконовка. По словам сотрудников МЧС, для местных жителей была организована транспортная и лодочная переправа.

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Ранее в этот день сообщалось, что в трех селах Лазовского округа на юге Приморья из-за циклона произошло аварийное отключение электроэнергии. Также в округе было зафиксировано массовое падение деревьев.

Тогда же пресс-служба правительства Приморского края заявила, что проливные дожди оставили без транспортного сообщения два населенных пункта региона. Ограничения движения действуют в пяти муниципалитетах.

Накануне появилась информация о начале периода экстремальных дождей в отдельных регионах РФ. Так, согласно прогнозам, зона особенно сильных осадков сформируется в приграничных районы Бурятии и Приморье.

Сотрудники погодного центра «Фобос» отметили, что в Приморском крае ливни по мощности будут сравнимы с тайфунами.

Ранее, 4 июля, синоптики предупредили о дождевом паводке в Приморском крае из-за смещения активного циклона на акваторию Японского моря.

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