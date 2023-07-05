Период экстремальных дождей начинается на Дальнем Востоке

Юг Дальнего Востока и часть Якутии накроет активный циклон из Китая. Его уже встретило Прибайкалье. За минувшие сутки в Чите выпало 37 мм осадков, а в Иркутске значительно меньше, 16 мм. Однако сегодня интенсивность дождей в городе увеличится в 2 раза.

В ближайшие два дня облачность накроет весь юг Дальнего Востока и даже Якутию. Поскольку вихрь многоядерный, в его области сформируются несколько зон особенно сильных осадков. Одна зона накроет приграничные районы Бурятии, а вторая — Приморье.

В Приморском крае ливни будут настолько мощными, что затмят многие тайфуны. Так, во Владивостоке в ближайшие сутки выпадет до 78 мм осадков или половина месячной нормы. Уже утром четверга город ждут локальные потопы, пишет ИА EAOMedia.

Ранее, 5 июля, спасатели объявили экстренное предупреждение на юге Магаданской области из-за неблагоприятных погодных условий. В Ольском районе, который территориально охватывает почти весь юг региона, может возникнуть ЧС муниципального уровня. Также существует вероятность затруднений в работе всех видов транспорта.