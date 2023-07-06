В трех селах Приморья произошло аварийное отключение электроэнергии

Аварийное отключение электроэнергии произошло в трех селах Лазовского округа на юге Приморья из-за циклона, также в округе отмечается массовое падение деревьев. Об этом 6 июля сообщила администрация Лазовского муниципального округа.

«Аварийное отключение: село Кишиневка, село Лазо улица Набережная, часть поселения Преображение. Энергетики работают над устранением аварии», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечаются массовое падение деревьев и переливы на дорогах в сторону поселка Преображение и села Валентин.

Власти округа просят жителей не выезжать за пределы населенных пунктов.

Помимо этого, пресс-служба правительства Приморского края 6 июля сообщила, что проливные дожди оставили без транспортного сообщения два населенных пункта региона. Ограничения движения действуют в пяти муниципалитетах.

«В Михайловском муниципальном районе без сообщения находится село Зеленый Яр. <...> В Октябрьском муниципальном округе дождь прекратился. На 12 километре дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава проезда нет для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

Ранее, 3 июля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что аномально дождливая погода на юге России, в том числе на Северном Кавказе и в Краснодарском крае, связана с синоптическими условиями, а не с изменениям климата.

По его словам, к обильным дождям в этих регионах привели ярко выраженные фронтальные разделы: с севера перемещались холодные воздушные массы, а с юга — тропический воздух.