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Синоптики спрогнозировали дождевой паводок из-за шторма в Приморье

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Синоптики прогнозируют сильные осадки на территории Приморского края в связи со смещением активного циклона на акваторию Японского моря. В реках сформируется дождевой паводок.

Согласно прогнозам, 5 июля, а также ночью и утром 6 июля ожидаются сильные дожди. В отдельных районах может выпасть более 50 мм осадков за 12 часов и менее. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет. Ливни будут сопровождаться усилением ветра до 15–20 м/с, на мысах порывы до 22–27 м/с.

На реках Приморья ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом воды до 1,2 м. На малых реках вероятен резкий подъем воды до 1,8 м с подтоплением низин.

Руководитель Примгидромета Борис Кубай рекомендовал жителям Владивостока перейти на удаленку 5 июля. Синоптик отметил, что пик осадков совпадет с концом рабочего дня. Прекращение дождя ожидается ночью 6 июля.

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