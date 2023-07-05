Две девушки пострадали из-за падения кабины аттракциона в Подмосковье

Две 15-летние девушки пострадали из-за падения одной из кабинок аттракциона в детском парке в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом 5 июля сообщила прокуратура Московской области.

«В городском парке на детском аттракционе «Веселая волна» произошло падение одной из кабинок. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили две 15-летние девушки», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Обе девушки были госпитализированы.

Прокуратура региона начала проверку по факту травмирования несовершеннолетних на детском аттракционе. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Также ведомство проверит соблюдение требований безопасности в парке при эксплуатации аттракционов.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что спасатели эвакуировали с челябинского аттракциона «Колесо обозрения» 13 человек, оно сломалось во время работы. Людей эвакуировали с привлечением пожарной техники с автолестницей. Пострадавших нет.

21 июня региональная прокуратура сообщила, что в Якутске обнаружили опасные для детей аттракционы, у которых отсутствовала актуальная информация об их государственной регистрации и техническом освидетельствовании.