В Челябинске спасли 13 застрявших на колесе обозрения человек
Спасатели эвакуировали с челябинского аттракциона «Колесо обозрения» 13 человек. Об этом 24 июня сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.
Колесо установлено в городском парке, оно сломалось во время работы. Как следует из опубликованных кадров, людей эвакуировали с привлечением пожарной техники с автолестницей.
«Отдыхающие, в том числе четыре ребенка, оказались запертыми в шести кабинах неисправного аттракциона», — отметили спасатели.
Людей сняли с высоты порядка 20 м. Кабины аттракциона для эвакуации людей были вскрыты. Пострадавших нет.
В декабре 2022 года в Ярославле двое мужчин с сыновьями застряли в кабинах на колесе обозрения. Людей удалось спасти только через четыре часа.