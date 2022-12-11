В Ярославле двое детей с отцами застряли на колесе обозрения на четыре часа

В Ярославле двое мужчин с сыновьями застряли в кабинах на колесе обозрения утром в воскресенье, 11 декабря, из-за поломки аттракциона. Людей удалось спасти только через четыре часа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что вызов поступил спасателям в районе 11:00. В системе аттракциона произошло замыкание, что привело к остановке колеса. В этот момент в двух закрытых кабинах на максимальной высоте 65 м оказались люди — отцы с сыновьями: одному из детей четыре года, а другому —десять.

Прибывшие спасатели установили лебедку и в ручном режиме начали прокручивать колесо.

«Провернув колесо на четверть, подогнали пожарную машину с люлькой, и людей эвакуировали с помощью люльки», — говорится в сообщении.

В районе 15:30 в региональном МЧС сообщили, что люди спасены.

В сентябре сбой в работе аттракциона произошел вечером в парке развлечений «Джунгли» в Анапе. Из-за поломки 20 человек в течение часа оставались в своих креслах на высоте, не имея возможности покинуть аттракцион. Позже всех посетителей успешно спустили на землю прибывшие спасатели.