В Якутске обнаружили опасные для детей аттракционы

Аттракцион «Гусеница» и батут в Парке культуры и отдыха Якутска были опасными для детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в среду, 21 июня.

Так, из-за ненадлежащего контроля в батуте сломался выключатель, что привело к остановке работы вентилятора и сдуванию. Возникла угроза причинения вреда жизни и здоровью детей при нахождении внутри батута, пишет ИА SakhaNews.

При осмотре второго аттракциона также выявлены нарушения, отмечает ИА YakutiaMedia Как и в первом случае, отсутствовала актуальная информация о его государственной регистрации и техническом освидетельствовании.

По результатам проверки прокуратура внесла руководителю Центра управления общественными пространствами представление, а также возбудила в отношении ответственного лица дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»).