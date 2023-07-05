Во Франции во время беспорядков задержали девятилетнего ребенка

Девятилетнего ребенка задержали во время массовых беспорядков во Франции. Об этом 5 июля сообщил BFMTV.

Ребенка арестовали в Рубе в ночь на 2 июля. Его заподозрили в поджоге мусорного бака.

Несовершеннолетнего передали родителям. Он должен будет явиться в полицию вновь, чтобы объяснить свой поступок.

Беспорядки во Франции начались после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

На шестой день беспорядков сотрудники правоохранительных органов задержали 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних. 990 дел передали в суд, из которых 480 рассматривали по ускоренной процедуре. Было вынесено 380 приговоров, предусматривающих лишение свободы.

Так, 2 июля суд города Гренобль на юго-востоке Франции приговорил троих участников беспорядков к срокам от трех до четырех месяцев лишения свободы. Все фигуранты были задержаны при совершении краж из разгромленных магазинов в ночь на 1 июля.

4 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что пик волнений в стране уже пройден.