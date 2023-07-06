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Родители назвали причины неудовлетворительных результатов детей на ЕГЭ

Исследование: родители считают, что главные причины неудач детей на ЕГЭ — стресс, школа или невезение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Аналитики исследовательского центра A2:Research совместно со специалистами онлайн-школы для детей и подростков Skysmart (от Skyeng) провели исследование среди родителей, чьи дети занимались дополнительной подготовкой к ЕГЭ с репетиторами и онлайн-школами. В ходе исследования взрослые рассказали, каких результатов они ожидали от своих детей. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Согласно опросу, четверть респондентов (26%) позитивно оценили результаты детей на экзаменах и рассказали, что итоговых баллов хватит для поступления в вуз.

Для абсолютного большинства (43%) мам и пап, чьи дети занимались на онлайн-курсах или с репетитором, было важно увидеть высокие результаты на ЕГЭ. По данным опроса, каждый восьмой (12%) школьник, который дополнительно готовился к ЕГЭ, сдал экзамены на 90 баллов и выше. Среди родителей, чьи дети успешно сдали экзамены, 45% также отметили, что хорошие результаты ЕГЭ позволят им получить скидку на обучение в вузе.

Тем не менее больше половины (56%) мам и пап признались, что ожидали лучших результатов на ЕГЭ. Среди главных причин неудачи родители назвали стресс (65%), невезение (63%) и работу школьных учителей. Каждый пятый родитель (20%) нанял в качестве репетитора для подготовки ребенка к ЕГЭ школьного учителя. Возможно, именно с этим связано общее недовольство большинства участников опроса преподавателями из обычной школы — 71% неудовлетворенных результатами родителей считают их главной причиной низких баллов.

Проверить способ: депутаты просят заменить ЕГЭ на классические экзамены
Подобные законопроекты вносились в Госдуму неоднократно, но поддержки не получили

По словам руководителя Skysmart Дмитрия Абрамова, свыше трети (39%) родителей делегируют школьным учителям не только ответственность за успехи на госэкзамене, но и контроль успеваемости.

«Выбирая в качестве репетитора школьного учителя, родители часто решают проблему лояльности к ребенку со стороны конкретного преподавателя. На практике же очень редко такие учителя серьезно следят за нововведениями в экзамене, формами заданий, и почти никогда они не сдают ЕГЭ самостоятельно <...> Победить же стресс как один из факторов ошибок на экзамене помогает участие в олимпиадах –– так ЕГЭ становится привычным и не таким страшным испытанием», — подчеркнул он.

Родители, которые остались довольны результатами, в большинстве случаев связывают успехи детей с работой школьных учителей (47%), преподавателей онлайн-школ (32%), талантом и знаниями самого ребенка (18%).

5 июля глава Рособрнадзора Анзор Мусаев сообщил, что 17 российских выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов по трем предметам в этом году. 456 человек получили 200 баллов по двум предметам, 100 баллов по одному предмету получили 7084 человека. Самый высокий средний балл выпускники набрали на ЕГЭ по русскому языку — 68,43 балла, самый низкий — в экзамене по биологии — 50,87 балла.

Ранее, 23 июня, депутат Ярослав Нилов сообщил, что парламентарии от фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в вузы.

В тот же день в разговоре с «Известиями» он разъяснил, что за основу предлагается взять классическую систему, которая работала в советское время, когда в вузы поступали по вступительным экзаменам, собеседованиям для медалистов, благодаря участию в олимпиадах и заработанным за счет этого соответствующим баллам.

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