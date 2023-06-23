Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и ФРГ
Мир
Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций
Происшествия
Жителя Хабаровского края задержали за хранение частей авиапулемета
Происшествия
В крымском поселке Кореиз прорвало газопровод
Мир
Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения аренды участка
Происшествия
ФСБ пресекла попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137
Мир
В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана
Мир
В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины
Мир
Около 500 тыс. человек пострадали в результате наводнений в Индии
Общество
Госсоветник объяснил распад СССР результатом «ментальной войны» Запада
Мир
Ветеран ВМС США заявил о сокрытии Байденом факта взрыва батискафа
Мир
МИД Канады предрек переговоры по конфликту на Украине
Общество
В учебники истории добавят карты с новыми регионами РФ
Сюжет:

Депутат Нилов раскрыл подробности законопроекта об отмене ЕГЭ

Депутат Нилов: законопроект об отмене ЕГЭ предполагает переход на советскую систему поступления в вузы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Известиями» 23 июня рассказал, какие изменения предполагает законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Ранее в этот день парламентарий сообщил, что депутаты от фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в высшие учебные заведения (вузы).

В разговоре с «Известиями» он пояснил, что за основу предлагается взять классическую систему, которая работала в советское время, когда в вузы поступали по вступительным экзаменам, собеседованиям для медалистов, благодаря участию в олимпиадах и заработанных за счет этого соответствующих баллов.

«Нельзя забывать про тех, кто принимает участие в специальной военной операции (по защите Донбасса. — Ред.), у них тоже должен быть определенный приоритет при поступлении в вузы. И, конечно, обязательно необходимо давать возможность поступать людям из глубинки — должны быть специальные места для того, чтобы из регионов готовились специалисты в крупных вузах страны», — подчеркнул Нилов.

Говоря о системе распределения, депутат отметил, что должно быть увеличено количество льготных мест для поступления с обязательством последующей работы в социальной сфере (здравоохранение, образование и т.д.) в течение трех лет на соответствующей территории.

Комментируя необходимость отмены ЕГЭ, Нилов отметил, что данный механизм не позволяет полноценно оценить знания выпускников, а также вводит их в нервозное состояние, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние при сдаче экзамена. Кроме того, по его словам, количество нарушений на ЕГЭ хоть и сократилось, но они никуда не делись.

«Поэтому, исходя из всего этого, мы от своей позиции не отступаем. Наша позиция о том, что ЕГЭ нужно отменить, была озвучена (на тот момент. — Ред.) кандидатом в президенты России Владимиром Жириновским еще в 2018 году», — подчеркнул Нилов.

Балл ожидания: как помочь школьникам сдать экзамены
Что могут сделать родители и нужны ли выпускникам программы психологической поддержки

Ранее, 19 июня, в Рособрнадзоре сообщили, что более 6 тыс. человек, по предварительным данным, набрали 100 баллов при сдаче ЕГЭ.

Основной период ЕГЭ в 2023 году в России проходит с 26 мая по 1 июля. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировалось более 700 тыс. человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023