Депутат Нилов раскрыл подробности законопроекта об отмене ЕГЭ

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Известиями» 23 июня рассказал, какие изменения предполагает законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Ранее в этот день парламентарий сообщил, что депутаты от фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в высшие учебные заведения (вузы).

В разговоре с «Известиями» он пояснил, что за основу предлагается взять классическую систему, которая работала в советское время, когда в вузы поступали по вступительным экзаменам, собеседованиям для медалистов, благодаря участию в олимпиадах и заработанных за счет этого соответствующих баллов.

«Нельзя забывать про тех, кто принимает участие в специальной военной операции (по защите Донбасса. — Ред.), у них тоже должен быть определенный приоритет при поступлении в вузы. И, конечно, обязательно необходимо давать возможность поступать людям из глубинки — должны быть специальные места для того, чтобы из регионов готовились специалисты в крупных вузах страны», — подчеркнул Нилов.

Говоря о системе распределения, депутат отметил, что должно быть увеличено количество льготных мест для поступления с обязательством последующей работы в социальной сфере (здравоохранение, образование и т.д.) в течение трех лет на соответствующей территории.

Комментируя необходимость отмены ЕГЭ, Нилов отметил, что данный механизм не позволяет полноценно оценить знания выпускников, а также вводит их в нервозное состояние, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние при сдаче экзамена. Кроме того, по его словам, количество нарушений на ЕГЭ хоть и сократилось, но они никуда не делись.

«Поэтому, исходя из всего этого, мы от своей позиции не отступаем. Наша позиция о том, что ЕГЭ нужно отменить, была озвучена (на тот момент. — Ред.) кандидатом в президенты России Владимиром Жириновским еще в 2018 году», — подчеркнул Нилов.

Ранее, 19 июня, в Рособрнадзоре сообщили, что более 6 тыс. человек, по предварительным данным, набрали 100 баллов при сдаче ЕГЭ.

Основной период ЕГЭ в 2023 году в России проходит с 26 мая по 1 июля. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировалось более 700 тыс. человек.