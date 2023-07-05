Посол Грузии на Украине вернется в Тбилиси после призыва Киева покинуть страну

Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили вернется в Тбилиси в ближайшее время после рекомендации Киева покинуть страну, сообщил 5 июля глава грузинского МИДа. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в беседе с журналистами.

«Посол вернется в Грузию в ближайший период. Также очень важно, на основании чего было принято это непонятное решение. Считаю, что в отношении бывшего президента [Грузии] всё очевидно — все вопросы о том, насколько ответственно относится государство к правам всех заключенных, в том числе господина Саакашвили», — сказал он.

Напряженность в отношениях двух стран возникла после того, как украинский президент Владимир Зеленский 3 июля вызвал посла Грузии в МИД Украины, где ему был выражен решительный протест и отдано предписание покинуть страну в течение 48 часов. Это требование было поставлено главой государства на фоне ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Зеленский призвал власти Грузии вернуть политика Украине, где ему будут обеспечены лечение и уход.

МИД Грузии отреагировал, назвав рекомендацию Украины грузинскому послу крайней формой обострения отношений. Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обратил внимание на то, что требование Зеленского передать Киеву Саакашвили оскорбительно.

4 июля в МИД Грузии отметили, что решение властей Украины выслать грузинского посла является вмешательством во внутренние дела страны.