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Грузия прокомментировала решение Украины отправить грузинского посла в Тбилиси

МИД Грузии: решение Киева отправить грузинского посла в Тбилиси является вмешательством во внутренние дела страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Решение властей Украины выслать грузинского посла в Тбилиси для консультаций является вмешательством во внутренние дела Грузии. Об этом во вторник, 4 июля, заявили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

Таким образом в министерстве прокомментировали решение украинского президента Владимира Зеленского вызвать дипломата Грузии в МИД Украины, выразить ему решительный протест и предписать покинуть страну в течение 48 часов. Соответствующее требование было поставлено Зеленским в контексте ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«Это действие представляет собой крайнюю форму обострения дипломатических отношений. Вызывает сожаление, что Украина прибегнет к этому шагу по отношению к дружественному государству и народу», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что вердикт Страсбургского суда в отношении Саакашвили подтвердил высокие стандарты защиты прав экс-президента, в то время как требование украинских властей только вредит взаимодействию двух государств.

Власти Грузии подчеркнули, что, несмотря на обострения в отношениях между странами, они продолжают оказывать политическую и гуманитарную поддержку Киеву.

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Ранее в этот же день председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе назвал еще одно требование Зеленского — передать Киеву Саакашвили — оскорбительным.

В тот же день Саакашвили, находясь в больнице, принял участие в судебном заседании по видеосвязи. На опубликованных кадрах можно заметить сильно исхудавшего экс-президента. Чтобы продемонстрировать свое состояние, он задрал рубашку, заявив, что продолжает худеть.

Слушание в Тбилисском городском суде проходило по делу о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года. Саакашвили также заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дела о погроме телекомпании «Имеди». На заседании он заявил, что считает себя невиновным по этому и другим возбужденным против него уголовным делам.

Мнения врачей на тему состояния политика разнятся. Так, 17 июня клинический директор клиники «Вивамеди», где с мая 2022 года пребывает бывший лидер, Зураб Чхаидзе заявил, что состояние здоровья осужденного экс-президента улучшилось. Однако американские врачи, нанятые семьей Саакашвили, выявили у него несколько десятков заболеваний, в том числе отравление тяжелыми металлами. Специалисты из Грузии этого не подтвердили. Последние утверждают, что потеря веса Саакашвили вызвана отказом от полноценного питания и приема необходимых препаратов.

Экс-президент прибыл в Грузию в октябре 2021 года, затем был арестован и помещен в тюрьму города Рустави.

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