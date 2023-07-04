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В Грузии возмутились требованием Киева вернуть Саакашвили

Лидер партии «Грузинская мечта» Кохабидзе: требование Киева вернуть Саакашвили оскорбительно
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Фото: Global Look Press/Evgen Kotenkoukrinform
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Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе во вторник, 4 июля, назвал требование украинского лидера Владимира Зеленского передать Киеву бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили оскорбительным.

«Что касается вчерашнего шага президента Украины, который был связан с Михаилом Саакашвили, я не хочу глубоко затрагивать эту тему по той простой причине, что это касается президента страны, находящейся в состоянии конфликта. В целом позиция [украинских] властей является, конечно, оскорбительной», — приводит его слова агентство Prime Time.

Политик напомнил, что в переправке Саакашвили в Грузию в 2021 году принимали участие некоторые высокопоставленные украинские чиновники. По словам Кохабидзе, когда это же руководство просит его возвращения, это оскорбительно.

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Ранее, 3 июля, Зеленский потребовал от министерства иностранных дел вызвать посла Грузии и предписать ему покинуть страну в течение 48 часов в связи с ситуацией вокруг Саакашвили. Он отметил, что Украина уже пыталась договориться о возвращении политика, и призвал власти Грузии передать его для обеспечения лечения и ухода.

В тот же день Саакашвили, находясь в больнице, принял участие в судебном заседании по видеосвязи. На опубликованных кадрах можно заметить сильно исхудавшего экс-президента. Чтобы продемонстрировать свое состояние, он задрал рубашку, заявив, что продолжает худеть.

Слушание в Тбилисском городском суде проходило по делу о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года. Саакашвили также заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дела о погроме телекомпании «Имеди». На заседании он заявил, что считает себя невиновным по этому и другим возбужденным против него уголовным делам.

Мнения врачей на тему состояния политика разнятся. Так, 17 июня клинический директор клиники «Вивамеди», где с мая 2022 года пребывает бывший лидер, Зураб Чхаидзе заявил, что состояние здоровья осужденного экс-президента улучшилось. Однако американские врачи, нанятые семьей Саакашвили, выявили у него несколько десятков заболеваний, в том числе отравление тяжелыми металлами. Специалисты из Грузии этого не подтвердили. Последние утверждают, что потеря веса Саакашвили вызвана отказом от полноценного питания и приема необходимых препаратов.

Экс-президент прибыл в Грузию в октябре 2021 года, затем был арестован и помещен в тюрьму города Рустави.

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