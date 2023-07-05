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Десять страховщиков предложат дистанционный осмотр после аварии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В ближайшее время урегулирование убытков по ОСАГО с дистанционным осмотром планируют предложить около десяти страховщиков, рассказал в интервью «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, уже сейчас некоторые крупные организации автоматизировали часть процесса.

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С 15 июля также запустят удаленное урегулирование по ОСАГО через «Госуслуги». Любой страховщик будет обязан принять обращение. При этом данные по авто и владельцу автоматически подтянутся из профиля гражданина, сообщил Уфимцев.

«Через «Госуслуги» нельзя будет дистанционно провести осмотр авто. Однако страховые компании смогут с 15 июля по своему выбору предлагать такую функцию клиентам на сайтах и в мобильных приложениях. Потребители смогут воспользоваться ей только при незначительных повреждениях. У человека будет три разных способа обратиться за возмещением по ОСАГО: через «Госуслуги», мобильное приложение страховщика (если компания предложит такую возможность) и лично, обратившись в офис организации», — пояснил глава РСА.

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