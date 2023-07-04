Врач озвучила ключевые риски для аллергиков летом

Врач аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО-Воронеж» Людмила Маховая во вторник, 4 июля, назвала в беседе с «Газетой.Ru» цветение, сезонные фрукты и укусы насекомых главными рисками для людей, подверженных аллергии.

С начала июня и до середины июля активно цветут луговые травы — тимофеевка, плевел многолетний, рожь, а с середины июля до середины октября в зависимости от региона цветут амброзия, полынь, постенница, подорожник. В это время о себе напоминает обострение сезонных аллергических заболеваний — поллиноза или сезонного риноконъюнктивита. Так, в группу риска попадают пациенты, у которых предполагается или уже подтверждена сенсибилизация к пыльце трав и других растений, цветущих в летний период.

Специалист назвала лето периодом высокой инсоляции.

«Частой причиной обращения к аллергологам становятся фотодерматиты, индуцируемые ультрафиолетовыми солнечными лучами, так называемая «аллергия на солнце», — отметила врач.

Маховая рассказала, что если пациент уже наблюдал у себя покраснения, зуд, бугристость в зоне попадания лучей, то ему надо ограничить пребывание на открытом солнце во время наибольшей активности УФ-изучения — с 11:00 до 18:00. Также собеседница газеты посоветовала таким людям не надевать открытую одежду, обязательно защищать кожу солнцезащитными средствами с высоким уровнем SPF — выше 50.

Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» Сергей Быков 21 июня рассказал, что аллергическая реакция на укус комара может иметь три разные степени тяжести. Первая — местная реакция, которую сопровождают большой отек, покраснение и повышение температуры кожи. Такая реакция может длиться 10–14 дней. Вторая — системная реакция с появлением крапивницы. Тогда может даже возникнуть анафилактический шок. Третья — дыхательная реакция с приступами удушья.