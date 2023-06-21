Врач рассказал об опасных последствиях от укусов комаров

С сезонным потеплением начинается пора зудящих укусов комаров, которые не только вызывают дискомфорт, но и могут стать причиной сильных аллергических реакций. Об этом в среду, 21 июня, рассказал врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» Сергей Быков в беседе с агентством «Прайм».

Аллергическая реакция на укус комара может имеет три разные степени тяжести, сказал врач. Первая — местная реакция, которая сопровождается появлением большого отека, покраснением и повышением температуры кожи. Такая реакция может продолжаться в течение 10–14 дней. Вторая — системная реакция с появлением крапивницы. В этом случае может даже возникнуть анафилактический шок. Третья — дыхательная реакция с приступами удушья.

У детей, особенно маленьких, у больных мастоцитозом и людей, которые часто находятся в местах с большим количеством комаров, повышен риск развития аллергической реакции на укусы комаров, подчеркнул аллерголог.

По словам Быкова, врачи используют методы лабораторной диагностики на определение специфических IgE-антител к инсектным аллергенам. Чтобы защититься от укусов комаров, врач советует вешать на окна москитные сетки, носить одежду с длинными рукавами и штанинами и наносить на кожу или одежду репелленты — химические вещества, которые отталкивают комаров и других насекомых, обеспечивая защиту на несколько часов.

Лечение аллергии антигистаминными препаратами помогает снизить такие симптомы аллергии, как зуд, покраснение и отек. Гормональные мази и таблетки назначаются врачами при последних степенях тяжести, когда аллергическая реакция приводит к серьезным последствиям. Эксперт подчеркнул, что такое лечение должен назначить специалист.

«Если появилась сильная аллергическая реакция на укус комара, особенно у детей, лучше обратиться к специалисту», — отметил аллерголог.

Соблюдение простых мер предосторожности и своевременное обращение к врачу помогут избежать серьезных проблем, заключил Быков.

Ранее, 13 июня, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие инфекции могут распространять комары. Среди распространенных заболеваний — малярия, понский энцефалит, лихорадка Зика, лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, а также бактериальные заболевания, в том числе туляремия.

Поздняков добавил, что эти вирусные лихорадки на территории России почти не встречаются, однако туляремия попадает под исключение. Также имеется риск заразиться паразитарными инфекциями, в числе которых дирофиляриоз. Его источники обычно — одичавшие собаки и кошки.