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Инфекционист назвал распространяемые комарами инфекции

Инфекционист Поздняков: малярия без отсутствия должного лечения может привести к летальному исходу
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Фото: Global Look Press/imago images.de/Andreas Gora
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Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал 13 июня «Газете.Ru», какие инфекции могут распространять комары.

В основном укусы этих насекомых могут вызывать аллергические реакции на слюну и то, что в ней содержится. Эксперт подчеркнул, что если аллергическая реакция очень сильная или укусы множественные, то можно получить достаточно сильный отек и реакцию, которая потребует принятия антигистаминных средств.

«Самое неприятное, что комары могут передавать большое количество заболеваний через укусы. Так, малярия без отсутствия должного лечения может привести к летальному исходу. Заболевание характерно для Африки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, комарами передаются такие вирусные инфекции, как японский энцефалит, лихорадка Зика, лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, а также бактериальные заболевания, в том числе туляремия», — рассказал врач.

Поздняков добавил, что эти вирусные лихорадки на территории РФ почти не встречаются, однако туляремия попадает под исключение. Также имеется риск заразиться паразитарными инфекциями, в числе которых дирофиляриоз. Его источники обычно — одичавшие собаки и кошки.

«Если комар кусает такое животное с наличием личинок паразита в крови, то далее они могут попасть в организм человека после укуса», — предостерег доктор.

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8 июня дерматовенеролог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева отметила, что у чувствительных к аллергенам осиного яда людей укус насекомого может вызвать тяжелое состояние. По ее словам, осы не всегда агрессивны и нападают только в случаях, когда чувствуют угрозу. При этом оса может одновременно ужалить и укусить. Врач отметила, что осиный яд сам по себе не опасен и не является смертельным для человека.

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