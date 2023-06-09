Врач предупредила о влиянии на здоровье осиного яда для аллергиков

У чувствительных к аллергенам осиного яда людей укус насекомого может вызвать тяжелое состояние. Об этом в четверг, 8 июня, рассказала «Газете.Ru» дерматовенеролог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.



По ее словам, осы не всегда агрессивны и нападают только в случаях, когда чувствуют угрозу. При этом оса может одновременно ужалить и укусить. Врач отметила, что осиный яд сам по себе не опасен и не является смертельным для человека.

Филева сообщила, что оса может укусить при размахивании руками или в случаях разорения осиных гнезд. В иных случаях насекомое вряд ли нападет. Специалист сказала, что при нападении оса налетает на жертву головой и только потом выпускает жало или кусает мандибулами.

«Практически сразу в месте укуса развивается отек — это признак аллергии на осиный яд. Если оса ужалила, в центре ранки может выступить капелька крови. Обычно никакой особой медицинской помощи не требуется. Достаточно чистыми руками обработать рану мыльным раствором или антисептиком — перекисью, йодом или хлоргексидином. Если отек выраженный или место укуса сильно чешется, можно приложить холодный компресс или воспользоваться противоаллергической мазью или принять антигистаминные препараты внутрь», — порекомендовала дерматовенеролог.



Врач напомнила, что алкоголь усиливает воздействие токсинов, поэтому в случае укуса насекомым, стоит отказаться от его употребления.

Филева рассказала, что в состав осиного яда входят белки, ферменты, полипептиды, гистамина. У большинства людей эти вещества могут вызвать лишь локальную аллергическую реакцию: покраснение, припухлость либо зуд на месте укуса.



Люди со слабым иммунитетом более чувствительны к аллергенам в составе осиного яда, последствия могут быть гораздо серьезнее. По словам эксперта, у таких людей может развиться анафилаксия. Она может проявиться сразу либо спустя несколько часов после укуса осы.



«При сильной аллергической реакции у человека отекает лицо, губы, язык, гортань, становится трудно дышать, кружится голова, появляется тошнота, рвота, учащается пульс и повышается температура тела. В тяжелых случаях возможен отек Квинке — острая реакция, которая приводит к удушью и даже смерти», — рассказала специалист.

По ее словам, при таких состояниях необходимо вызвать скорую помощь. Пострадавшего нужно уложить, расстегнуть тесную одежду, ослабить ремень, снять украшения. К врачу также стоит обратиться, если краснота и зуд в месте укуса не спадают через несколько дней или насекомое ужалило в лицо, губу или язык.

Ранее, 17 апреля, руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал «Известиям», как действовать в случае укусов ядовитых змей, а также клещей, ос и пчел. Так, к месту укуса необходимо приложить холод и постараться обездвижить конечность. В случае укуса клеща, по словам эпидемиолога, в первую очередь необходимо извлечь его, отвезти живого паразита в лабораторию для исследования, а если выяснится, что он был переносчиком инфекций, то обязательно обратиться к врачу.