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Очевидец рассказал о происходившем во время атаки беспилотников в Новой Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Звуки взрывов после атаки беспилотников в Новой Москве раздались сегодня утром около 6:22. Об этом рассказал 4 июля «Известиям» ставший свидетелем происшествия обозреватель радиостанции «Вести ФМ», журналист Максим Кононенко.

«В 6:22 я проснулся от громкого звука, посмотрел на часы. Где-то через минуту раздался еще более громкий взрыв. Как будто бы посыпались стекла», — сообщил он.

После этого журналист вышел на улицу и осмотрел свой дом, но повреждений не обнаружил. На улицу стали выходить и его соседи. После осмотра деревни люди начали находить на земле осколки от беспилотников.

«Стали ходить по деревне и находить вот эти железные штуковины. <…> Ну, разлет довольно большой осколков. Говорят, что они где-то на дублере лежат. Люди, которые с собаками гуляют рано утром, говорили, что они видели след от взрыва, облако дыма где-то в районе деревни Акиньшино», — продолжил он.

Кононенко отметил, что расстояние от места, где он проживает, до створа полосы аэропорта Внуково в районе Киевского шоссе, составляет 6 км. От деревни Акиньшино, которая стоит посередине и где находились, предположительно, эпицентры взрывов, до аэропорта — около 3 км.

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По данным Минобороны РФ, попытку атаковать объекты в Новой Москве и Подмосковье утром 4 июля предприняли пять беспилотников. Четыре из них ликвидировали средствами ПВО, еще один был обезврежен средствами РЭБ. Аппарат рухнул на территории Одинцовского района Московской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что произошедшее является очередным актом терроризма со стороны киевского режима. Дипломат напомнила, что в районе атаки находится московский аэропорт, принимающий зарубежные рейсы.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате атаки пострадавших нет. Разрушений зданий или объектов инфраструктуры также не последовало. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Другие очевидцы также рассказали «Известиям» о хлопках, похожих на звуки взрывов, в небе в Новой Москве. Жительница поселения Филимонковское Мария сообщила, что было два взрыва. Один произошел в 5 утра, второй — примерно в 5:10.

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