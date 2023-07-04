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Путин поблагодарил лидеров стран ШОС за поддержку во время попытки мятежа

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Фото: ТАСС/Казаков Александр
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Президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку действий российского руководства во время попытки вооруженного мятежа. Об этом российский лидер заявил в ходе саммита объединения в Нью-Дели 4 июля.

«Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить коллег из стран ШОС, выразившим поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», — сказал президент.

Он также выразил намерение и далее углублять связи со странами ШОС.

Наряду с этим глава государства подчеркнул, что граждане РФ единым фронтом выступили против попытки мятежа. По словам президента, Россия уверена стоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям.

«Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества»
Обращение Владимира Путина. Основные цитаты

Попытка вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина против властей России и руководства Минобороны РФ произошла 23 июня. Утром 24 июня Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В тот день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

На фоне сложившихся событий многие поддержали российского президента и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как отметил Токаев, условием поддержания правопорядка в стране остается конституционный порядок и верховенство закона.

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