Путин поблагодарил лидеров стран ШОС за поддержку во время попытки мятежа

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку действий российского руководства во время попытки вооруженного мятежа. Об этом российский лидер заявил в ходе саммита объединения в Нью-Дели 4 июля.

«Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить коллег из стран ШОС, выразившим поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», — сказал президент.

Он также выразил намерение и далее углублять связи со странами ШОС.

Наряду с этим глава государства подчеркнул, что граждане РФ единым фронтом выступили против попытки мятежа. По словам президента, Россия уверена стоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям.

Попытка вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина против властей России и руководства Минобороны РФ произошла 23 июня. Утром 24 июня Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В тот день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

На фоне сложившихся событий многие поддержали российского президента и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как отметил Токаев, условием поддержания правопорядка в стране остается конституционный порядок и верховенство закона.