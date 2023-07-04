Аэропорт Внуково назвал причину переноса рейсов

По техническим причинам введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов из аэропорта Внуково. Об этом 4 июля «Известиям» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием\выпуск воздушных судов с 05:10. На запасной ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании «Победа» — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в этот день стало известно, что авиарейсы, которые должны прибыть во Внуково, начали перенаправлять в другие аэропорты Москвы.

Согласным данным онлайн-табло, рейсы из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Сургута и Челябинска направлены в аэропорт Домодедово. Самолеты из Уфы, Перми, Махачкалы, Новосибирска, и еще один борт, вылетевший из Челябинска, были перенаправлены в аэропорт Шереметьево.