Количество бездомных в Нью-Йорке увеличилось на 18% за год, несмотря на то, что правительство выделило практически $200 млн на то, чтобы решить проблему. Об этом 3 июля написало издание New York Post.

Отмечается, что в начале 2023 года в Нью-Йорке насчитывалось порядка 4 042 бездомных, в то время как в 2022 году их было 3 439.

Всплеск бездомности издание связывает с усилиями администрации мэра Нью-Йорка Эрика Адамса по преодолению гуманитарного кризиса, включая правоприменение, зачистки и информационно-пропагандистскую деятельность.

В свою очередь, местные чиновники подчеркивают, что бездомность на улицах увеличилась только на 18%, поскольку общее количество приютов почти удвоилось.

Согласно обзору The Wall Street Journal, опубликованному 19 июня, количество бездомных жителей в США в 2023 году на 9% превысило показатели прошлого года.