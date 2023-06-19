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Число бездомных в США выросло на 9%

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Фото: Global Look Press/Ty O'Neil
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Количество бездомных жителей в Соединенных Штатах в 2023 году на 9% превысило показатели прошлого года. Об этом говорится в обзоре The Wall Street Journal, опубликованном в понедельник, 19 июня.

По данным издания, причинами такой динамики послужили повышение цен на недвижимость и массовые выселения во время пандемии COVID-19. Количество людей без определенного места жительства, в частности, резко возросло в таких крупных городах, как Чикаго, Бостон, Майами и Финикс.

Точечным подсчетом людей без определенного места жительства занимаются около 400 центров, известных как Continuum of Care. Свои данные они представляют ежегодно. Согласно совокупным показателям, в 2023 году число бездомных выросло на 9% в сравнении с 2022 годом и на 13% выросло — в сравнении с 2020-м.

В январе 2022 года без крыши над головой единовременно числились более 582 тыс. человек. В декабре того же года в США утвердили стратегию по сокращению количества бездомных на 25% к 2025 году. В основу плана легла работа с властями штатов и городов по локализованному решению проблемы за счет федерального бюджета.

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Как писало в сентябре прошлого года издание The Washington Times, скачок числа бездомных, у многих из которых психические заболевания и наркозависимость, стал одной из причин упадка американского общества. Более того, люди без определенного места жительства становятся фигурантами дел по разбойным нападениям в разных районах Нью-Йорка и других крупных городов.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с «Известиями» отметил, что власти США ищут возможности выхода из этой ситуации, но пока безрезультатно.

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