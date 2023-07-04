Российские танки уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

Российские танкисты уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Об этом 4 июля сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Как отметил корреспондент, 72-я механизированная бригада ВСУ настойчиво пытается вскрыть российскую оборону под Угледаром.

Танковые экипажи работают с закрытых позиций и наносят точечные удары по позициям ВСУ.

«Последняя цель — группа пехоты, опорник. По данным разведки, было от 15 до 20 человек. Опорник поразили с четырех–пяти выстрелов», — сообщил наводчик-оператор танка с позывным Алтай.

По словам военнослужащих, не всегда работа на передовой проходит гладко.

«Против нас стоит 72-я механизированная бригада противника, достаточно подготовленное именитое подразделение ВСУ. Они активно применяют и FPV-дроны, и сбросы с дронов. Очень много попыток совершали закидать коммулятивными гранатами с дрона мою машину на дежурстве. Приходится менять характер действий. Менять чаще позиции. Наваривать дополнительную защиту, не предусмотренную конструкцией. Адаптируемся», — поделился командир танковой роты с позывным Русич.

Механик-водитель с позывным Джамбо подчеркнул, что ВСУ пытаются прорвать оборону мелкими группировками пехоты. Танки в эксплуатации показывают себя отлично.

Ранее в этот день Ольков пообщался с военнослужащими, которые работают в окрестностях Угледара. По их словам, ВСУ сначала отправляют разведдрон, который обнаруживает цели, дает засечки ударникам, а ударные дроны уже наносят огневое поражение. Отмечается, что ВСУ используют такие дроны, как FPV и крупногабаритные.

2 июля группировка сил «Восток» уничтожила значительное количество боевиков и техники противника при отражении атаки ВСУ в районе Угледара.

До этого, 21 июня, корреспондент «Известий» Даниил Левин рассказал, что бойцы Восточного военного округа (ВВО) на угледарском направлении отразили атаку противника и нанесли урон издалека, используя противотанковые радиоуправляемые ракеты. Расчеты ПТУР поразили формирования, укрепрайоны и технику ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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